28歲香港女星何雁詩出身富豪之家，爸爸是物流大亨，外傳身家超過6億港幣（約22億台幣），3年前何雁詩認戀同門師兄鄭俊弘，年初鄭俊弘求婚成功，本周六將舉行婚宴，最近何雁詩自曝婚前「心靈出軌」，夢到和初戀男友結婚，醒來看到未婚夫在身邊才安心，鄭俊弘倒是摸摸鼻子沒多說什麼。

據《東網》報導，本周六就要結婚成為人妻的何雁詩受訪透露，今年結婚困難重重，先是因為疫情取消了原本計畫在美國酒莊辦的婚禮，決定回香港辦後，選定的餐廳又遲遲不肯報價，直到宴客時間接近才獅子大開口報天價，使兩人只好放棄那家餐廳，最後選擇另一家飯店的戶外草地舉行婚禮。

身為富家千金，何雁詩強調婚後不會引退，還是會繼續工作，像是目前計畫就排到婚宴前一天還要工作，她蠟燭兩頭燒壓力頗大，分享還做惡夢夢到新郎變成初戀男友，醒來看到鄭俊弘才安心，問鄭俊弘被冠上「6億駙馬」有沒有任何反應？何雁詩說其實不知道爸爸有多少財產，父女倆財務各自獨立，希望爸爸早點退休，生活舒服一些，又問爸爸是否有贊助結婚花費？何雁詩坦言有些有請爸爸幫忙，疫情之下他們夫妻收入都變少，但大部分的錢還是她自己出。

據知，何雁詩70歲的父親被封為「物流大亨」，生意橫跨海內外，有多家分公司，起初他不贊同女兒與鄭俊弘交往，相處過後才對準女婿改觀，上月男方到女方家談婚事，何雁詩父親樂觀其成女兒嫁人，還笑說終於可以將何雁詩「售出」。

(中時新聞網)