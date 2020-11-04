台中早年推動都市計畫時，將許多私人土地劃定為公園、道路等公設地！市議員陳文政今天為公設地的地主請命，他說當年市府沒錢徵收劃定為公設保留地。但40年過去都市計畫不見全面檢討，導致許多已開闢的公設地沒拿到補償，未開闢的公設地又不還給民眾；大智路以徵收方式打通，市府還特別感謝所有權人；相較之下這些土地被市府強佔3、40年的公設地主，根本是弱勢團體。

陳文政說，「台中市都市計畫區」範圍幾乎涵蓋原台中市區，其中未開闢的公共設施保留地高達269.82公頃。許多老舊市區的公設地40年來等不到徵收，也不見解編，導致建物不能翻新，除了影響居住安全，也變成市容與治安的毒瘤。

陳文政指出，這還只是未開闢的部分，更有許多已開闢未徵收的公設用地，私人財產供大眾使用多年，但很多地主等到都往生了，還是沒有爭取到自己應得的權益。未徵收公設地是歷史共業，數十年的爛帳加上地價飛漲，政府根本無力徵收，所以過去就以「容積移轉」的方式獎勵開發商或建商，由民間購買公設地代替政府徵收，讓開發者的基地可以蓋更多的樓板。

陳文政表示，今年5月台中市新增容積代金機制，讓開發商可以在「收購公設地」和「繳交代金給市府」中二選一。容積移轉的制度，本來就是要用來解決公設地無力徵收的窘境，未來容積代金的收入，市府也應該全數用於公設地收購上，已開闢未徵收的公設地目前已供大眾使用多年，應優先徵收。

陳文政強調，未開闢未徵收的公設地，應儘速檢討解編，還地於民，才符合公平正義。

(中時 )