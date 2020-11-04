路透報導，阿里巴巴高層致電美國商務部長羅斯後，華府暫時停止將阿里旗下螞蟻集團列入黑名單的計劃。

報導稱，美國國務院上個月曾經提交建議，尋求把正在安排於A＋H兩地上市的螞蟻集團納入貿易黑名單，以阻止美國投資者認購其股份。不過，阿里總裁Michael Evans與羅斯通電話後，商業部叫停把螞蟻納入貿易黑名單的計劃。

三名消息人士指出，羅斯擔心若將螞蟻納入貿易黑名單，可能引致華爾街不滿，影響美國總統選情，制裁行動亦可能導致訴訟，因此決定暫停行動。

另一名消息人士則稱，阿里高層與羅斯通電話並不是影響華府暫停制裁螞蟻的因素，因為阿里的淘寶網已經被美國商務部納入監察名單，因此把螞蟻納入貿易黑名單的影響有限。

由於中國監管機構提出關於嚴格審查其財政情況的指示後，螞蟻集團3晚間決定暫時取消港滬兩地上市計劃。

對於上述消息美國國務院及商務部方面不予置評。

(工商 )