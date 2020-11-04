雲林縣文資審議委員會決議不指定、不登錄為歷史建築，斗六市公所10月31日拆除。（周麗蘭攝）

東市場監視錄影器畫面顯示，時力縣議員廖郁賢與夫婿簡端良、一名助理於11月1日23點26分左右到東市場，簡端良先爬過工地圍籬，廖郁賢拿自拍棒拍攝，稍後也攀爬過圍籬進入工地。（周麗蘭翻攝）

東市場監視錄影器畫面顯示，時力縣議員廖郁賢與夫婿簡端良、一名助理於11月1日23點26分左右到東市場，簡端良先爬過工地圍籬。（周麗蘭翻攝）

東市場監視錄影器畫面顯示，時力縣議員廖郁賢與夫婿簡端良、一名助理於11月1日23點26分左右到東市場，簡端良先爬過工地圍籬，廖郁賢稍後也攀爬過圍籬進入工地。（周麗蘭翻攝）

斗六市公所10月31日拆除九二一危樓東市場，時代力量雲林縣議員廖郁賢與夫婿雲林科技大學通識教育講師簡端良於11月1日深夜11點雙雙攀牆爬入工地拍婚紗照，引起譁然。斗六市公所表示將對廖郁賢、簡端良提告，也會行文雲科大告知此師之行為。

東市場監視錄影器畫面顯示，時力縣議員廖郁賢與夫婿簡端良、一名助理於11月1日23點26分左右到東市場，簡端良先爬過工地圍籬，廖郁賢拿自拍棒拍攝，稍後也攀爬過圍籬進入工地。

簡端良11月2日於個人臉書張貼多張與怪手合照，3日再貼文「我們最奢華的婚紗照」，張貼多張他與廖在工地內和怪手的婚紗照。

斗六市長林聖爵表示，3日已依社會秩序維護法第71條對廖、簡提告，今（4日）將再以刑法第153條提告，並行文雲科大告知校方「簡端良為人師表，帶頭違法，有所不妥」。

廖郁賢表示，斗六市公所採取法律行動，就能讓大家知道國民黨執政的政府有多爛，只會用這種手段來恐嚇雲林縣民，身為雲林縣議員應該站出來聲明，雖東市場為斗六公所主管，但這是人民資產，「要告大家一起告，沒關係」。

文化處副處長陳美燕表示，本案經過多次文資審議委員現場勘查，也啟動先其調查研究作為審議依據，10月間文資審議委員會決議不指定、不登錄為歷史建築，建議斗六市公所以不同形式記錄該地歷史、記憶、文化。

雲林縣長張麗善表示，尊重雲林縣文資審議委員會決議，尊重大多數鄉親需求，輔導斗六市公所未來的對東市場的規畫。

廖郁賢4日在縣議會質詢張麗善此事，麥克風被切斷後對張麗善罵一字經，張麗善表示，無法想像一個女議員會用一字經罵一個女人，不智也不可取，問政要自重。

(中時 )