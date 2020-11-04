2006年季後賽，湖人隊布萊恩在第4戰投進正規賽追平分，並在延長賽零秒絕殺太陽隊。（美聯社資料照）

湖人隊承諾會在主場史坦普中心(Staples Center)為名人堂球星布萊恩(Kobe Bryant)立一尊雕像，現在的問題是要取材布萊恩過去的哪一個精采鏡頭，畢竟他生涯的著名場面多不勝數。老戰友俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal)最近在節目上說：「肯定是2006年季後賽對戰太陽的絕殺。」

2006年湖人在季後賽對戰太陽G4，湖人正規賽剩下7.9秒時落後兩分，太陽發界外球被抄走，布萊恩趁機在亂軍之中切入籃下投進追平一擊！接著布萊恩激動擁抱抄球成功的帕克(Smush Parker)，成為著名鏡頭，不過那還不是全場最精采一擊。

雙方延長賽打到剩6.1秒進行跳球，湖人落後1分。布萊恩搶到球，從中場衝到罰球圈頂，在太陽兩名防守者面前拔起後仰跳投，零秒絕殺(99比98)！這一次全部隊友衝上去擁抱布萊恩，湖人主場觀眾大喊「MVP」。

軍容壯盛的太陽最後以7戰淘汰湖人，但這是當年27歲的布萊恩展現過最震撼人心的殺手本色。歐尼爾那時已離開湖人，仍對布萊恩的絕殺印象深刻。布萊恩該年還留下單場81分、場均35.4分(得分王)的個人紀錄，也是他最後一季穿著8號戰袍(之後改穿24號)。

(中時新聞網)