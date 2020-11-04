HMD Global於今年9月底在台發表的Nokia 3.4備受關注，今（4）日宣佈將於11月18日在台正式上市，推出驚碳黑、驚冰藍、驚幻紫三色，除了6.39吋大螢幕，記憶體與內部儲存空間配置為3GB/64GB，還有AI三鏡頭，支援三卡槽與NFC，於Nokia品牌專櫃店、各大電商、賣場及全台聯強國際經銷通路皆有銷售。

將於11月18日在台正式上市的Nokia 3.4，搭配即將到來的雙11更祭出快閃預購活動，於雙11當天開放限量預購優惠價3,990元！（僅限11月11日當天於momo購物網、PChome24h購物、Yahoo奇摩購物中心三大電商開放預購，11月12日後即恢復預購建議售價4,590元）

全新Nokia 3.4結合高穩定性、CP值與北歐設計，價格親民可謂新一代國民機種。作為Nokia 3系列首支採用點睛全螢幕設計的手機，Nokia 3.4搭配6.39吋HD+無邊框大螢幕和超廣角，支援AI成像的三鏡頭，以及長達2天電池續航力。同時，其搭載最新Qualcomm Snapdragon 460處理器與Android 10作業系統，也是Android One家族的一員，提供3年內每月安全更新與2年內作業系統升級保證。外觀上，Nokia 3.4承襲了品牌獨特芬蘭基因，推出三款虹彩色調的外型設計一展北歐迷人風情，體現質感與耐用性完美結合。

(科技)