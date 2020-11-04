Cuando la realidad supera a la ficción. pic.twitter.com/AvPQOWOV5a — Quim Domènech Puigbó (@quimdomenech) November 1, 2020

現實生活有時候比小說還小說、比戲劇還戲劇！近日國外一名男子邀請眾親友開趴，卻當場播放孕妻跟小王的偷情片，更拿出醫生證明指妻子腹中胎兒恐不是他的，就在現場一片驚愕中，一名男子想趁機開溜，綠帽夫卻當場揪住這名小王，讓眾親友公審。

近日一名西班牙網友Quim Domènech Puigbó在推特分享一段影片並標註：「當現實超越小說」。影片一開始，眾人分坐數張圓桌，似乎是在舉辦慶祝派對，氣氛相當開心。

不過畫面一轉，穿著藍色西裝外套的男子，突然請出一名拿著筆電的律師，並秀出胎兒超音波資料，爆料妻子已懷孕6個月，而不是她自己宣稱的4個月。接著律師拿著筆電秀出一段影片，裡面是全身赤裸、只圍著浴巾的孕妻，和同樣只圍浴巾的小王，互相摸來摸去，互動極為親密。

正當現場眾人看傻了眼，一名男子悄悄起身想偷偷溜走，卻被綠帽夫一把拉住，原來他就是影片中的小王，而綠帽夫的老丈人更是瞪大眼睛怒吼：「現在才知道為何他常來找我女兒！」。

而綠帽夫在公布妻子醜事後直接掉頭走人，孕妻追上去試圖解釋；其他親友則是對著小王又打又罵，還把餐點直接倒在他的頭上，顯然相當憤怒。

(中時新聞網)