依就業服務法規定，當雇主資遣員工時，應於員工離職10日前，應列冊通報當地主管機關及公立就業服務機構，否則最高可處15萬元罰鍰，但現行無薪假（減班休息）未通報卻未有罰鍰，有立委審查預算時要求勞動部應研議修法，希望未來無薪假未通報時也可以有罰鍰。

立委吳斯懷提案指出，無薪假期間，雇主應向所在地勞工行政主管機關通報，但是通報並非強制規定，企業未通並違法也沒有罰則，如企業不願通報，勞工還需耗費私人時間自行通報，要求勞動部應檢討。

據了解，目前無薪假通報較有可能比照資遣通報，1個人實施就要通報，在就業服務法中明定無薪假應通報，但勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨則說，仍待後續研議，她強調，若未經法定程序逕自實施減班休息，則涉及勞基法未全額給付工資，可處2萬至100萬元罰鍰。

另，立委蔣萬安提及，縱使實施一例一休，我國年總工時排名世界主要國家第4名；謝倩蒨說，主要是因為我國部份工時者較少，如僅看全時工作者，我國周工時為42.2小時，相較鄰近的日本、韓國來的少。

(中時 )