日前馬籍女大生命案引發檢討治安聲浪，國民黨立委江啟臣近日爆出行政院依例每2個月要召開一次治安會報，至今已一年沒開，行政院長蘇貞昌也坦承不開會「是我決定的」。綠委陳亭妃今日受訪表示，重點是解決問題，而不是開不開會。

立院今日排定審查《刑法》第19條，有關思覺失調犯罪者的刑責討論，陳亭妃指出，隨機殺人犯若因精障或思覺失調而被判無罪，對被害人是不公平的，社會安全網應重新佈署。

外界質疑蘇貞昌停開治安會報，內政部長徐國勇又說有治安會議，但卻被發現治安會議只是行政院的例行會議。陳亭妃說，治安會報的重要性是跨部會，如果治安會議一樣是蘇貞昌主持，那功能性是一樣的，重點在於馬上解決問題，而不是召不召開會報。

陳亭妃表示，行政院也已說明，治安會議已經開了17次，所以治安會報若有必要就開。蘇貞昌也已經說開不開都是他決定，也願意承擔，代表相關治安都有在監督，也有注意。

(中時 )