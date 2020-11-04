台南市仁德區傳出一對情侶1日傍晚6時許被發現陳屍一處透天厝套房，死者為情侶檔21歲吳姓男子、22歲潘姓女子，初步懷疑男子有經濟壓力釀悲劇，警方正追查是否有加工自殺可能，遺體進行解剖，全案報請檢察官偵辦。檢察官相驗解剖，發現女子頸部有較深層出血勒痕，並無其他外傷，詳細死因仍待鑑定確定。

歸仁分局連日忙於馬國女大生遭擄殺案，仁德區1日傍晚6點半又接獲有一對情侶疑似尋短，當天是潘女外婆去找她，敲門卻沒人應對，隔壁的房客協助叫喚，發現門下飄出濃煙，於是把門撞開，只見兩人躺臥在床，已無生命跡象，雖緊急送醫，但仍宣告不治。

警方鑑識人員勘查發現，並無外力侵入跡象，警方初步調閱監視器，在附近監視器發現有吳男到賣場購買烤肉用具，初步研判尋短可能成分居高，但為慎重起見仍報請檢察官指揮偵辦，釐清案情。

檢察官相驗解剖後，發現女子頸部有較深層出血勒痕，並無其他外傷，法醫已採取男女死者血液等檢體化驗，詳細死因仍待鑑定結果後方能確定。

(中時 )