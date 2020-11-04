◎閃電颱風周五最接近台灣 氣象局：最快明清晨發海警

第20號輕度颱風「閃電」，今天凌晨2點中心位於鵝鑾鼻東南東方920公里海面上，未來將滯留打轉後往西前進，氣象局表示，「閃電」今天下半天後開始往西、朝巴士海峽移動，周五最接近台灣，也是雨最明顯的時候，最快明天清晨發海警，陸警機率則較低。

◎嚴德發：首艘國造潛艦這個月開工

國防部長嚴德發上午在立法院表示，國造潛艦已達開工條件，這個月會挑一個好的時間開工。

◎歡樂耶誕城開城 侯友宜建議大型表演活動全程戴口罩

新北歡樂耶誕城預計11月13日開城，今年新北市府與迪士尼合作規畫全台唯一「Disney Fairy Tales迪士尼經典童話」燈光秀，預計將吸引大批人潮。新北市長侯友宜4日市政會議中指出，雖活動都在戶外，但他認為國際疫情越來越嚴峻「台灣沒有掉以輕心的本錢」，不能在歡樂時忘了防疫，加上難以落實實名制，活動期間大型表演建議大家把口罩戴起來，以身作則做好防疫工作。

◎情侶炸彈客 賠償獲輕判7年半定讞

前年鍾姓女子認為馮姓男子欠她錢，她夥同戴姓男友製造包裹炸彈送給馮，致其炸成重傷，一審依殺人未遂罪各將鍾女、戴男各判刑8年及9年半，二審考量2人賠償被害人並獲原諒，改判5年、7年6月，戴不服提上訴，最高法院駁回確定。

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(中時新聞網)