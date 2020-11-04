重機不要命呼嘯139線，上個月21日才將限速調降每小時40公里，11月1日就有機車騎士在139線21K測速桿前以時速100來回衝3次，大動作挑釁，後方機車還放雙手、拍手叫好，並將行車紀錄影片上傳社群網站，「廣為宣傳」，彰化警方主動偵辦，騎士超速3次共罰2萬4000元，放雙手騎車也是危險駕駛，依法罰2萬4000元。

139線道限速調降後，上個月25日就發生機車過彎超速自摔事故，陸續還是有人故意要挑釁，11月1日又有被網友封稱根本是「不要命的搭檔玩命！」影片流出，一個飆車、一個放雙手騎車，太瘋狂了，影片在社群網站瘋傳。

大型重機騎士以時速超過100公里來回3趟，挑戰139線21K測速桿靈不靈，故意要放飛新台幣，後方騎士一路以行車器錄拍下，還放雙手拍手叫好，整個過程也被路邊監視錄影器拍下了。

彰化警局交通隊隊長林世明表示，該車速騎士，在當天中午12時5分通過21K時，是時速107公里、下午1時6分又衝一次，是106公里、下午1時11分再衝到107公里，根本是來回飆車挑釁，連開3張罰單，1張8000元、共2萬4000元罰單，並還吊扣駕照9個月。

至於放手騎車、拍手叫好、並傳影片的騎士，彰化警分局也循監視器影像，將本來傳喚到案，開罰2萬4000元，依交通道路安全條例，危險駕駛得以罰6000元至2萬4000元，雖騎士辯稱，是看到前方騎士的新台幣要飛了，才開心拍手，質疑這樣也犯法？但警方認為兩人都故意挑戰公權力，除了罰緩，還依公共危險罪嫌移送法辦。

重機時速100挑戰測速後方騎士拍手叫好 影片PO網雙雙被逮

(中時 )