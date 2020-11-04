媒體踢爆，行政院幕僚製作攻擊在野黨與媒體的梗圖，再交由網軍與綠營民代散播，對此，國民黨今天表示，足證行政院正是綠營網軍的指揮中心，痛批政院濫用公帑抹黑攻擊在野黨，「國庫直接做黨務」，要求行政院長蘇貞昌為此道歉並下台，監察院應立案調查是否有公務員違失，蔡英文總統也應為離譜破壞民主與團結的行為，給國人交代。

國民黨文傳會主委王育敏指出，綠營文宣圖卡從產出到四散傳播，時間序列鐵證如山，證明行政院就是網軍的指揮中心，是抹黑攻擊文宣的中央廚房，更是破壞台灣團結的亂源。

王育敏抨擊，行政院花國家的錢養一堆網軍，不是做政策說明，而是拿來匿名攻擊在野黨、抹黑國會議員，「民進黨不用國庫通黨庫，而是直接讓國庫聘請的人做黨務、網軍等違法亂紀行為」。

王育敏強調，若認為報導不實，行政院大可以透過各種官方管道澄清說明，但竟然採取匿名方式攻擊媒體、破壞新聞自由，國民黨給予最嚴厲的譴責。她質問，最近聽聞外交部清空國際傳播司的辦公室，請問清空後要做什麼？是因為愈來愈多人要做網軍，空間不夠用嗎？

「天下無難事，只怕不騙人，國家是蘇家，滿場全東廠」，國民黨革實院長羅智強說，行政院變成網軍的中央廚房，讓「1450」堂而皇之的公務人員化，竟用國家資源打擊在野黨與批評的聲音，民進黨執政下民主標準殘破不堪。

羅智強指出，過去前總統馬英九競選連任，他辭去總統府發言人，進駐台灣加油讚辦公室，為馬英九在臉書宣傳，結果被民進黨控告貪汙，追查一年後檢調未起訴，理由是因他根本就沒拿公家資源做選舉用途，呼籲民進黨採同樣標準，提告蘇揆與其幕僚是否貪汙。

羅智強也公開呼籲自稱超越黨派的監察院長陳菊，立案調查此案有無違反國家預算使用、涉及違法行政職務、逾越行政分祭的違失，請陳菊站出來，說明是否彈劾糾舉如此嚴重違失。

國民黨發言人陳偉杰說，希望蘇貞昌出面說明，這難道就是民進黨治國，國家機器動起來，全面封殺不同聲音的作為嗎？呼籲不顧健康，眼裡只有政治利益的民進黨與行政院，都應出面說明。

國民黨強調，蔡英文總統在國慶演說中才說要團結台灣，要各政黨一起攜手努力，還說對內針鋒相對是「民主日常」，但行政院養網軍攻擊在野黨，難道就是蔡英文口中的「民主日常」？行政院帶頭挑動朝野對立，未來又如何要求朝野團結？蔡英文總統是否應該出面給在野黨交代，更應向國人致歉。

(中時 )