64歲補教名師高國華，趁老婆陳子璇赴大陸工作時，被拍到帶濃妝女回家過夜，爆出外遇風波讓他第三段婚姻恐觸礁，而回顧高國華這3段婚姻，前2段婚姻都是外遇離婚收場，如今與陳子璇的婚姻恐怕也岌岌可危。

高國華的3段婚姻中，與第一任老婆何廷芳結婚22年，當時因為時任補習班助理的前主播蔡郁璇介入離婚，而與蔡郁璇結婚8年後，又因為與陳子璇「國道喇舌」事件離婚，當時兩人還為了高國華隔空叫囂，更被網友戲謔為「補教人生」，不過當時高國華不僅強調陳子璇是「此生唯一真愛」，隔年更不畏外界流言娶回她，如今卻傳出背著陳子璇帶人回家過夜，看起來可說格外諷刺。

尤其當年高國華涉炒股案，被判1年8個月入獄，又或者出獄經營牛肉麵副業的創業路上，陳子璇都是一路不離不棄支持他，對照2015年高國華假釋出獄時，陳子璇更是張開雙臂熱情擁抱，如今卻被拍到帶嫩妹回家，對比下讓人不勝唏噓。

而高國華與兩名前妻也是糾紛不斷，蔡郁璇為了3千萬贍養費與他對簿公堂，第一任老婆何廷芳也聲稱有逾7千萬贍養費沒拿，兩人更上演同時爭奪高國華金山南路祖厝的戲碼，轉眼間從「補教人生」演變成為「前妻們的戰爭」。

(中時新聞網)