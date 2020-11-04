路透報導，拜登家鄉賓州斯克蘭頓（Scranton）的選情，在周二大選投票日裡成為線上假消息的熱點地之一。

斯克蘭頓其中一個投票站的投票機發生故障才幾分鐘，但在臉書和推特卻出現許多假消息的發文，聲稱那裡有多部投票機故障而不能運作好幾個小時。

賓州是大選的極關鍵戰場之一，可能左右整個選舉結果，因此任何選舉的小問題，都可能被有心人士放大至成選舉爭議，因此臉書與推特立即刪除與斯克蘭頓投票站有關的假消息文章。

但這些假消息文章已在臉書和推特上被分享出去數千次，甚至連川普兒子的推特帳號也收到這些假消息的推文。

華盛頓智庫大西洋理事會（Atlantic Council）的數位鑑別研究實驗室（DFRLab）研究員Emerson Brooking表示，由於這次大選選情激烈至勝負難料，因此任何事情都會被放大而受到外界過度關注，但這對大家了解選情毫無幫助。

(工商 )