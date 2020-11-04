連鎖餐飲集團王品(2727)去年展開數位轉型計畫，規畫3年斥資2億元打造「王品瘋美食」App。集團今（4）日發表數位轉型成果，指出在多品牌、黏顧客策略奏效下，App自2月上線迄今已達成「3快5高」新紀錄，將續朝3年成為台灣最大餐廳會員平台的目標邁進。

王品看好行動通訊商機，2012年推出首代「瘋美食」App、6年間募集131萬名會員。隨著行動載具進步，首代「瘋美食」App已無法滿足顧客需求，董事長陳正輝去年第二季拍板定案數位轉型計畫，規畫3年投入2億元預算打造全新「王品瘋美食」App。

王品表示，如何「滿足客戶體驗」是集團轉型計畫的核心主軸，「王品瘋美食」App在系統建置配合集團服務特性增添功能，讓會員一次滿足找美食、訂位、付款方便優惠等4大需求，目標達成餐飲業最有感的數位轉型。

「王品瘋美食」App前期系統建置費約1000萬元，未來2年維護費約300萬元。2月推出以來斥資4700萬元行銷推廣，合計首期總投資金額約6000萬元，僅用269天便順利提前達成首年達100萬會員數目標，截至昨（2）日會員數已達102萬。

今年雖受新冠肺炎疫情影響，餐飲業營收多數持平，王品2月推出「王品瘋美食」App，結合旗下21個品牌共275家門市、近1萬名同仁全力推廣，透過每月舉辦活動助攻下載率、增加會員使用頻率，使「王品瘋美食」App締造「3快5高」佳績。

王品指出，「王品瘋美食」App締造會員成長數、下載率、聲量成長率等「3快」，以及交易筆數、票券使用數、累積點數回饋、扣點回兌、瘋Pay支付等「5高」。集團設定會員數今年達100萬、明年達200萬、2022年達300萬目標，3年內成為台灣最大餐廳會員平台。

「王品瘋美食」App提供會員3％回饋點數，加計8家合作銀行提供2～4％回饋點數，使消費者最高可獲得7％點數回饋，每1點可折抵1元，為目前回饋最高、品類最廣、門市數最多的餐飲業App。

「王品瘋美食」App除了設定3年成為台灣最大餐飲會員平台的目標，近期將進一步帶入「王品嚴選」零售服務系統，將顧客體驗自餐廳延伸至住家餐桌及辦公桌，同時積極尋找各類民生項目的合作夥伴，達成打造「王品生態圈」的長期願景。

(時報資訊)