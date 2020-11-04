市場押寶美國總統大選選情明朗激勵隔夜美股3大指數收高，鼓舞投資人情緒高漲，台股亦屏息大選開票結果，今日由蘋果鏈三天王大立光(3008)、台積電(2330)、鴻海(2317)及權值股聯發科(2454)、聯電(2303)聯手坐鎮領軍，帶領指數大漲逾百點。光電股在一哥大立光(3008)站穩月線掌舵下，包括玉晶光(3406)、佳凌(4976)、台表科(6278)、安集(6477)、GIS-KY(6456)、晶電(2448)、彩晶(6116)、隆達(3698)、光磊(2340)、嘉威(3557)、圓展(3669)等同步放閃，表現奪目耀眼。

股王大立光(3008)受惠蘋果新品連發，加以秋季新品發表會將在11日登場，繼昨日站穩3000元大關後，在三大法人聯手買超力挺下，今日續揚站穩月線大關，並帶動光學族群整體士氣，玉晶光(3406)、佳凌(4976)、亞光(3019)等抗跌有撐。LED族群搶食MicroLED、Mini LED千億大餅，各陣營成形，晶電(2448)結盟陸廠利亞德量產Micro LED，今吸引買盤敲進，股價一度放量勁彈4%攻克月線，帶動台表科(6278)、隆達(3698)、光磊(2340)、麗清(3346)、榮創(3437)、光鋐(4956)、惠特(6706)、泰谷(3339)等同步勁揚。

太陽能族群因民主黨總統候選人拜登重視綠能政策，掀起一波漲勢，今部分個股包括太極(4934)、元晶(6443)、茂迪(6244)、國碩(2406)等股價漲多熄火，僅碩禾(3691)獲多頭重新點火反彈上攻。面板族群友達(2409)、群創(3481)連五日獲投信買超，惟今日多方陷入觀望，股價震盪整理，彩晶(6116)、GIS-KY(6456)則獲買盤青睞，雙雙勁揚。

分析師表示，投資人看好美國大選選舉結果不至於歹戲拖棚，台股11點過後出現一波拉升大漲逾百點強勢表態。分析師表示，因資金面持續寬鬆、景氣復甦、企業獲利成長基調不變，如疫苗能順利推出減緩疫情，有利美振興經濟成長，仍有利選後股市表現，選前持股高者可減碼降低政治風險，選後可逢低擇優佈局，留意半導體、疫情加速數位轉型相關概念股、伺服器相關、5G相關、低價轉機電子股，和防疫概念股、綠色能源、運動及塑化、工紙、貨櫃航運等低價傳產股。

(時報資訊)