瑞昱(2379)法說報喜，5家外資紛紛對瑞昱出具最新研究報報告，除看好第四季營運動能持續強勁下，更將延續到明年第一季，故多給予加碼、優於大盤評等，目標價以美系外資的520元最高。

美系外資指出，瑞昱第四季前景穩定，除了TV SoC(系統單晶片)會略微下滑外，其餘產品都將持續成長，儘管上游晶圓代工供應鏈緊張，但考量到瑞昱與主要代工廠的緊密聯繫，預估瑞昱第四季營收將季小幅衰退3%、落在218億元，毛利率受惠產品組合，將成長至43.1%，相較第三季成長1.8個百分點，每股獲利為4.9元。

美系外資表示，產品的多元化將持續有利於瑞昱營運在2021年持續增長，也有利於減緩明年下半年PC產業的不確定性，瑞昱2021年看好來自Wi-Fi、藍芽、交換機和以乙太網升級潮的動能，WiFi 6和ANC(自動降噪) TWS滲透率將快速成長，惟電視SoC銷售在未來兩年恐持平，故維持瑞昱440元目標價、加碼評等。

另一家美系外資指出，瑞昱第三季表現符合預期，展望第四季，看好瑞昱毛利率會小幅回溫，除電視出貨得比重降低外，包括路由器、IP cam和物聯網的動能，甚至有機會持續到明年第一季，瑞昱看好乙太網、PC、IP CAM和監控將推動第四季營運動能，PON也在大陸中國電信商招標下回溫，下半年表現強勁，維持加碼評等、目標價520元。

日系外資表示，隨著第二波疫情在美國和歐洲發動，看好瑞昱持續為新冠肺炎受益者，居家辦公、遠距教學的成長動能將延續到明年上半年，將瑞昱目標價由460元調降到410元，維持買進評等。

另一家日系外資指出，瑞昱第三季營運符合預期，且看好除電視以外的產品需求強度將持續到第四季，多樣化的產品為瑞昱重要營運趨勢，WiFi 6的升級潮帶來了強大的2.5G乙太網和10G PON需求，加上交換機的市場份額增加以及快速成長的TWS，此外，也看好與PC相關的需求將在2021年持續，維持420元目標價、買進評等。

歐系外資指出，瑞昱第四季客戶訂單保持強勁，且成長動能將延續到2021年第一季，動能包括TWS導入ANC、藍芽以及IoT等產品，故維持瑞昱450元目標價、優於大盤評等。

(時報資訊)