可寧衛(8422)受惠專案工程挹注，第3季營收及大獲利表現可望優於第2季，第4季在專案工程挹注持續增加之下，營運可望更上一層樓，2020年營運將恢復成長動能，法人預估，營收及獲利將小幅成長，至於2021年，業績將會維持成長腳步不變。

展望明年度營運，可寧衛在本業方面，固化與開挖(專案開挖)營收將維持小幅成長0.2%，另外，在掩埋方面，由於調漲價格與處理量小幅增加2.3%左右，營收也將小幅成長，而在清運方面，營收年增率將逾5%。

另外，在轉投資事業方面，可寧衛持股29%的可寧衛蘇伊士環境資源，明年度貢獻營收及獲利都將增加，法人初估，可寧衛蘇伊士將貢獻2021年全年轉投資收益約0.15億元。而持股20%的中台資源科技主要以汞廢棄物處理及廢照明光源資源回收再利用事業為主，預期將貢獻轉投資利益0.2億元，將比2020年來得多。

(時報資訊)