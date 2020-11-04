大村國小原有的活動中心外牆，因年代久遠外牆斑駁，甚至有剝落的情形，嚴重影響師生運動及通行安全，縣府去年度補助380萬元協助整修。（吳建輝攝）

王惠美說，縣府資源有限，但窮不能窮教育，感謝社會善心人士捐助善款，提供孩子安全、舒適的學習環境，相信能啟發孩子更多的可能。（吳建輝攝）

彰化縣大村鄉大村國小擁有百年歷史，是縣內典型的農村小學，彰化縣政府為了讓大村國小度過下個百年，積極補助大村國小進行各項校舍翻新及檢修，今年又完成活動中心外牆整修工程，４日舉行活動中心暨兒童遊戲場聯合啟用典禮，彰化縣長王惠美親主持，王說縣府資源有限，但窮不能窮教育，感謝社會善心人士捐助善款，提供孩子安全、舒適的學習環境，相信能啟發孩子更多的可能。

大村國小原有的活動中心外牆，因年代久遠外牆斑駁，甚至有剝落的情形，嚴重影響師生運動及通行安全，縣府去年度補助380萬元協助整修，另今年度也撥款補助，改善學校PU跑道及半戶外球場，要讓學校師生有更安全的運動場域及教學環境。

王惠美表示，縣府積極改善縣內國中小老舊校舍，要讓孩子有更安全的學習環境，另外特別感謝台鋼集團謝裕民會長，及慶欣欣鋼鐵股份有限公司顏慶利董事長捐款300萬元，協助圖書館後續的裝修工程，增設書櫃並將閒置空見充分利用，讓孩子擁有溫馨的舒適空間。

「要讓大村國小走過下個百年」王惠美說，大村國小是典型的農村小學，積極發展食農教育，今年在校栽種用來釀酒的金香葡萄，已經有上百串的成果，另外還推廣音樂教育，合唱團也是比賽常勝軍，除了有好的環境，也要感謝大村國小師長對學生的用心付出，得以讓教育品質能不斷提升。

(中時 )