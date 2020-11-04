馬國女大學生魂斷台南，路燈不亮被視為關鍵原因之一，台南市議員謝龍介4日建議市長黃偉哲，參考前高雄市長韓國瑜引進的民間融資提案（PFI）模式，與LED廠商合作將全市路燈全都更換成LED智能路燈，縮短路燈故障回報的時間，加快維修速度，避免再有路燈不亮淪為治安死角的問題。

對此，黃偉哲回應說，李四川擁有工務專長，他在新北市、高雄市都曾經以「包燈」的方式汰換成省電的LED，並由廠商負責維修；前嘉義市長涂醒哲也曾如此做過，因此並不存在學習誰的問題，但很感謝李四川的提議，目前台南市的路燈也已經朝此方面規畫，最快明年初將進行第一批發包。

謝龍介表示，2018年韓國瑜當選高雄市長、黃偉哲當選台南市長時，南高正副首長經常在行政院會碰面。據說黃偉哲曾問前高雄市副市長李四川，韓市長講得很簡單，「路平、燈亮、水溝通」，但高雄的路燈真的全部都亮了嗎？維修能力真有那麼好嗎？

謝龍介說，當時李四川告訴黃偉哲，國內有好多家製造LED的上市公司，高雄市已參考新北市的做法，引進所謂的PFI發包模式，讓簽約業者負責將所有的路燈全都更換成LED智能路燈，省下的電費再回饋給業者。

謝龍介強調，LED智能路燈能夠自動回報，如果路燈故障就會自動回報到控制中心；過去的傳統路燈利用維修人力回報，平均一盞路燈的維修需要48個小時，但新北市、高雄市更換以後，平均維修速度控制在20個小時以內；同時，高雄市政府與新北市政府都在沒有編任何預算的情況下，將更換成LED燈泡省下來的電費回饋給業者，一旦台南市也引用PFI，將可在不增加預算的情況下，實現「燈亮」的目標。

(中時 )