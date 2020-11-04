經過一個失敗球季之後，勇士究竟能不能重返巔峰？外界反應不一的同時，NBA總裁席爾佛卻掛起了保證，堅信勇士將在新球季雄風再起。

席爾佛表示，「勇士擁有出色的管理高層，也有著絕佳球員，沒有理由認為他們無法重返奪冠行列。」

席爾佛給了勇士重新崛起的四個理由。第一是史提芬柯瑞與克雷湯普生在經過休養之後已經傷勢痊癒，加上連續5個球季闖進總決賽，打了105場季後賽，比其他球隊多打了一個球季，因此休息與康復對他們而言是多麼重要。

第二是，上個賽季雖然戰績墊底，但並沒有收穫，因為年輕球員獲得了成長機會，尤其是帕斯卡，讓外界在他身上看到卓雷蒙格林的身影。

第三是，勇士除了選秀會上榜眼籤外，還透過羅素的交易案獲得威金斯，以及從灰狼手上拿到2021年首輪選秀權和2021年次輪選秀權，還有爵士2020年次輪選秀權以及七六人的3個次輪選秀權，這些籌碼可以讓他們交易到一位超級居星，打造奪冠陣容。

最後，勇士在新球季有著更大的爭冠動力，因為過去5個賽季勇士都處在聯盟頂尖地位，讓他球員們鬆懈下來，如今地位不同，柯瑞和湯普生等核心球員必須用球技證明自己，奪冠就是他們唯一信念。

席爾佛舉列的以上四個理由，認為勇士必將強勢崛起，期許新賽季能夠激起更多火花，成為全球關注焦點。

(中時 )