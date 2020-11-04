「偶像劇女王」陳喬恩去年上戀愛真人秀《女兒們的戀愛2》，和小9歲大馬富二代曾偉昌（Alan）配對成功，小倆口不時出雙入對、戀情穩定，而陳喬恩近日帶著Alan和好友鄭元暢聚會，事後鄭元暢曬出與陳喬恩合照，但網卻一片驚呼認不出陳喬恩。

陳喬恩不止戀情引發關注，她的身材和顏值也是外界焦點。（圖／本報系資料照片）

熱戀ing的陳喬恩和Alan日前甜蜜慶祝交往1周年，總是甜蜜黏在一起的小倆口，昨（3日）則出席與鄭元暢、歌手信等人的聚會，大夥兒還大方扮醜，對著鏡頭搞怪扮鬼臉。

事後鄭元暢也在IG曬出與陳喬恩合照，標記對方並寫下：「好久不見」，陳喬恩也現身留言：「嘿啊」，不過卻有網友看了合照後，紛紛驚呼：「我居然有點認不出陳喬恩了」、「我沒認出來欸」、「好像換了張臉」。

不過在陳喬恩的IG中，她分享的變裝照一眼就能認出是陳喬恩，與鄭元暢豪照會被說認不出，推測應是角度或燈光所導致。其實陳喬恩一舉一動都備受矚目，自從她認愛Alan後，就屢被傳肚皮有喜，陳喬恩日前就霸氣發文、曬近照來駁斥懷孕傳聞，以行動為自己闢謠。

(中時新聞網)