市議員徐瑄灃在11月4日業務質詢時指出，潭雅神還有許多都計懸案有待解決，雖然這些案件都是前台中縣政府時期的老案，責任不是現在的公務人員，但是市政具有延續，不能拘泥現在的法規去否定以往政府承諾民眾的協議，應該遵守行政程序法的比例原則，應選擇對人民權益損害最小，與誠信原則，行政行為應以誠信方法為之，保護民眾信賴利益。因為這都關係市民財產。

針對潭子區福貴路38巷2弄變更都市計劃案，都能管制進度執行，徐瑄灃代表潭子區福貴路38巷的民眾，感謝盧市長明快的指示，感謝都發局與建設局，讓民眾看到市府的魄力與效率。至於，潭子區福潭路143巷9戶變更都市計畫道路案，請都發局加快流程協助住戶，請以解決問題為首要，就像大雅區六寶文化路更改都計案一樣，不要讓民眾再生怨懟。

徐瑄灃說，神岡區民權二街是串接大圳路與中山路的重要道路，但是路面狹小，如能拓寬將對神岡交通大有助益，徐瑄灃請建設局納入評估拓寬民權二街。潭子區公所舊辦公大樓原址鄰近的「公一」公園，希望增建公廁，並且注意公園遊具安全。

徐瑄灃強調，有民眾反映，從花博落幕後，燈不再亮，人行陸橋也封閉，尤其4.5區，傍晚夜間有運動舞蹈健走習慣的民眾要求公園應該有必要足夠的照明，人行陸橋結構的安全性及岸際水邊的維安護欄，徐瑄灃都請建設局通盤考量，納入改善及建置，

(中時 )