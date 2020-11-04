HMD Global今（4）日在台發表全新功能機種Nokia 215 4G。延續Nokia 215經典的設計精神，加入了4G連線功能，除了可支援VoLTE超高清語音通話，還可4G+4G雙卡雙待，並內建Facebook與網頁瀏覽器，讓使用者能瀏覽社群媒體，輕鬆串聯世界。另外，提供了長效電力配置、內建經典貪食蛇與多款遊戲、可擴音收聽的FM收音機、3.5mm耳機插孔與音樂播放器等，全面提升使用者行動娛樂體驗。

HMD Global 產品長Juho Sarvikas表示：「Nokia引領功能手機市場多年，我們掌握了消費者對於溝通聯繫的真正需求。而隨著網路技術持續進步，確保消費者仍能維持互連是我們的責任。這次推出的Nokia 215 4G即是希望透過升級4G網路，並以平易近人的價格，提供目前數十億尚未連網的消費者，朝全球互連的目標更進一步。」

Nokia 215 4G相較Nokia 215 進行了全方位的升級，從2G升級到4G後，即可享有更清晰的VoLTE語音通話品質，還能盡情上網、暢玩多人遊戲和瀏覽Facebook社群媒體。再者，Nokia 215 4G單卡待機長達20天，若是4G雙卡雙待長達16天，電池亦可更換，讓使用者順暢不斷線度過每一天。手機操作體驗上則設計得更爲順手，擴大按鍵面積的同時，還升級了觸感並加快反應速度，搭配易握持的機身輪廓和曲面背蓋，使操控體驗輕鬆又舒適。

雖是功能機種，Nokia 215 4G的娛樂體驗卻不容小覷。Nokia 215 4G 保留了Nokia經典《貪食蛇》等（付費）遊戲的預裝試玩版，使用者可重溫舊日，突破自己紀錄；更首次搭載内建牛津英語詞典（由Origin Data提供）可助使用者增進字彙能力。同時，Nokia 215 4G亦搭載FM收音機和音樂播放功能，FM收音機兼具有線、無線兩種播放模式，可通過無線FM收音機聽廣播，無需耳機，即直接手機喇叭播放，使用更便利；音樂播放器則最長可播放46小時，隨走隨聽節奏不停拍。

Nokia 215 4G將於11月6日在台正式上市，推出黑色機型，建議售價新台幣1,990元，Nokia品牌專櫃店、各大電商、賣場及全台聯強國際經銷通路皆有銷售。Nokia 215 4G在台上市亦提供資安版軟體，可避免手機中較敏感的資料透過4G、藍牙等方式向外傳輸，提供資安需求較高的企業和專案用戶更多元的選擇，進一步資訊可向代理商—聯強國際洽詢。

(科技)