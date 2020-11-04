螞蟻集團一路順暢的A＋H兩地IPO被突然按下暫停鍵，3日晚間上交所與港交所都宣佈因為螞蟻實際控制人與高層遭監管約談，所處金融科技監管環境發生變化等因素暫緩上市，據陸媒報導，螞蟻集團緊急召開會議，會上傳出消息指稱保守估計螞蟻重新上市的時間要被推遲半年左右。

從政策規定來看，螞蟻上市時間也至少需要半年。根據《首次公開發行股票上市管理辦法》第39條規定，股票發行申請未獲批准的，自大陸證監會作出不予核准決定之日起6個月後，發行人可再次提出股票發行申請。

對此震撼消息，根據《新京報》引述大陸業界及專家普遍認為，螞蟻集團後續上市的進程還有待觀望，也可能會面臨重新估值、重新定價、重新發行情況，目前一切都還是未知數，因此對投資者的影響有多大還無法估算。而受螞蟻IPO暫緩消息影響，3日阿里巴巴在美股收在285.57美元、跌幅8.13％。

中國政法大學民商經濟法學院教授張子學也指出，近日輿論集中質疑監管部門正明確網路小額貸款業務管理制度安排等，可能對螞蟻集團發行上市構成重大影響，事關投資者利益，認為暫緩螞蟻集團上市是監管職責所在。

(旺報 )