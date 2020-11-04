亞緻餐飲旗下麗緻坊看準年底節慶派對商機，加上宅經濟當道，即日起至12月31日止推出2款現烤直送感恩火雞禮盒。11月30日前訂購「培根燒烤火雞禮盒」享早鳥優惠價每組2,880元（定價3,280元），購買「豪華感恩火雞禮盒」則享早鳥優惠價每組3,280元（定價3,980元），需5日前預訂，限量100組、售完為止。

亞緻餐飲「培根燒烤火雞禮盒」內含麗緻坊約6公斤獨門燒烤火雞，特別鑲嵌鹹香肥腴的培根薄片，搭配孢子甘藍、南瓜泥雙重經典配菜，佐以藍莓醬汁與雞肉原汁，增添層次風味。「豪華感恩火雞禮盒」，為「培根燒烤火雞禮盒」豪華版，除燒烤火雞外，再納入節慶應景6吋國王派，以及侍酒師特選紅酒一支。

亞緻餐飲表示，麗緻坊特色火雞在傳統美式火雞作法的基礎下，巧妙於表面層層鑲嵌培根薄片，讓火雞飽含豐腴肉汁，深受市場青睞。今年疫情帶動宅經濟持續發燒，時逢歲末節慶之際，麗緻坊看好在家舉辦派對商機，除華麗氣派的燒烤火雞外，豪華感恩火雞禮盒特別結合法式甜點國王派與侍酒師精選美酒，並與外送平台合作，提供現烤火雞直送到府服務，消費者不需親自取貨，同時省下料理時間，輕鬆享受一頓感恩盛宴。

麗緻坊「培根燒烤火雞禮盒」，擁有酥脆鹹香培根外皮與香甜馥郁的蘋果核桃內餡，經高溫烘烤2小時使培根脂香與雞汁完整融入火雞肉內，附上孢子甘藍和南瓜泥2款經典配菜與特製藍莓醬汁及雞肉原汁，豐富火雞吃法；另提供「豪華感恩火雞禮盒」，由「培根燒烤火雞禮盒」外加優雅奶油香氣撲鼻的法式經典甜點國王派，以及飯店專業侍酒師特選適合搭配燒烤家禽肉料理的紅酒組合而成，氣派火雞、應景甜點結合美酒佳釀，輕鬆打造豐美奢華派對大餐。此2款感恩限定禮盒於台北4家麗緻坊門市同步開放預購與取貨，亦可選擇現烤直送到府服務，外送費用另計，且僅限大台北地區。

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