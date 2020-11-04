電商盛事雙11來臨，台灣樂天市場表示，今年帶領超過6,500個台日電商品牌與歐美國際品牌，祭出整點下殺五折、千萬優惠券、21％刷卡高額回饋等，要在年終犒賞超過700萬名的樂天會員。今年為了讓樂天會員可以又快又準的搶優惠，樂天平台推出AI智能購物，結合大數據與演算法，展現最適合會員的商品與優惠推薦。

同時，樂天市場也表示，了解樂天會員對日貨的渴望，於樂天市場APP推出「日本熱銷」活動，讓日本熱銷好物直送到家。

今年樂天市場配合經濟部數位轉型零售業，成功吸引許多品牌企業加入，創下店家數成長二成的佳績，也讓今年的雙11活動增添更多品牌，其中不乏知名品牌旗艦店是首次參與線上雙11活動，包含日立官方旗艦店、夏普官方旗艦店、神腦官方旗艦店、生活工場、廣三SOGO、New Balance旗艦店、台酒官方旗艦店、聯華食品、大成食品等。除了各品牌祭出雙十一折扣，樂天市場全站加碼推出千萬優惠券、刷卡滿額最高21％回饋與會員購物抽大獎等活動，讓品牌於年終業績衝刺。

台灣樂天市場執行長羅雅薰表示，有越來越多台灣中小型規模的店家，透過台灣樂天市場達成無縫接軌的電商轉型。在樂天市場上，店家不僅能擁有樂天專業的電商顧問服務與支援，更能透過樂天多面向的會員來源與行銷機制，進一步提升業績與營收。

今年樂天生態圈新加入樂天桃猿及樂天網銀，為台灣樂天市場帶來新一批會員結構，打造網購會員超過700萬。新會員明顯帶動特定商品類別業績成長，包含廚房精緻家電(+40%)、運動戶外(+45%)、居家雜貨(+35%)、保健美妝?(+30%)與精品名牌(+25%)等。

樂天市場數據顯示，今年受到疫情影響導致無法出國之下，會員每人消費金額成長15%。樂天市場於雙11啟動AI智能購物，將透過大數據與AI人工智慧應用，?把適合的商品呈現在有需求的會員購物路徑，提升各品牌的提袋率。樂天市場也運用科技技術讓品牌在經營電商事業上更具效益，尤其是在大檔活動期間，更可以提高效率。

疫情促使實體店家積極投入電商營運模式的轉型，而轉型不僅僅是提供數位化購物或是下單功能，而是必須善用平台資源創造永續的會員忠誠度。

羅雅薰進一步指出，樂天市場與其他平台最大的差異，就是擁有豐沛的會員購物行為大數據，並且為各種不同類型店家配置專屬輔導ECC（EC Consultant，電商顧問），透過數據了解消費者行為，深入市場需求，並且延續忠誠度並創造回購動機，進而搭配橫向豐富的生態圈服務，舉凡Rakuten Monkeys樂天桃猿職棒賽事周邊、樂天Kobo電子書數位內容、樂天信用卡、C2C拍賣平台Rakuma樂趣買、社群分享導購回饋樂分紅等，持續為樂天會員打造專屬的終生價值（Life-time Value）服務。

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