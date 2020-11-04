螞蟻集團世紀IPO計畫3日晚間突遭暫停，螞蟻集團連夜發佈公告就暫緩A、H股上市致歉，表示將按照兩地交易所的相關規則，妥善處理好後續工作。

據騰訊一線引述螞蟻集團相關人士透露，3日晚間螞蟻集團執行董事長井賢棟召集集團內部中高管召開緊急會議。一名內部人士表示，參加緊急會議的為螞蟻集團P9級以上高級主管。據稱，阿里體系P9級往往是資深專家或總監M4級。會議上提及到暫緩上市之後，保守估計螞蟻重新上市的時間要被推遲半年左右。

此前，上交所3日晚間宣佈暫緩螞蟻集團科創板上市，並在公告中表示，近日螞蟻集團實際控制人及董事長、總經理被有關部門聯合進行監管約談，螞蟻集團也報告所處的金融科技監管環境發生變化等重大事項。該重大事項可能導致螞蟻集團不符合發行上市條件或者資訊披露要求，因此上交所予以暫緩上市。此後，螞蟻集團在港交所公告宣佈將同步暫緩H股上市計畫。

(工商 )