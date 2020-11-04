美國大選尚未有結果，美國聯準會今晚（4日）將召開為期兩天的貨幣政策會議，然而不等到選情明朗，已有一家中央銀行先行出招：澳洲央行3日降息15基本點至0.1％，並準備在未來6個月購買1,000億澳幣5至10年期國債。瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，澳行新一輪買債計劃的訊息比預期來的早，規模也少於估計的1,200億澳幣，且在美元不受選情影響將持續走軟，澳幣昨天上漲逾0.8％，突破0.71美元，今早更一度漲破0.72美元。

瑞銀財富管理投資總監辦公室分析，疫情把澳洲上半年經濟拖進衰退的泥沼，為30年以來首次連續兩個季度萎縮，失業率上升至7％。即便疫情最近顯著改善，但澳央行進一步降息及加大買債，期望降低社會融資成本、引導匯率下降及支持資產價格等，以助力經濟復甦。

美國大選公布前夕，美股三大股指上漲1.8％至2.1％，美元走軟0.6％，由於各州的開票及點票安排不同，瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，一旦選舉過程及結果出現爭議，金融市場可能持續震盪。

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