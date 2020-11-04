議員羅智強租下20輛繞經行政院的公車廣告，呼籲蘇貞昌莫干涉新聞自由， 而全球14個城市陸續站出來，加碼出動14台小強聯名公車，一起嚴正警告蘇貞昌，別當關新聞台的民主罪人。羅智強透露，民進黨內部仍有東廠派，透過關閉中天造成寒蟬效應，讓其他新聞台不敢發聲，壓制言論力量變大。

羅智強強調，捍衛新聞自由，沒有人是局外人，在刊出「為新聞自由請命 蘇貞昌別成為關新聞台的民主罪人」公車廣告後，海外僑胞也多人響應，因此短短一天之內，就有14城僑胞聲援。

羅智強表示，雖然他一開始接到的消息是政府往關中天的方向進展，但自從羅智強開了第一槍的公車廣告後，過去的民進黨重量級人物，例如陳水扁、游盈隆都出來反對踐踏新聞自由，現在中天會不會關台？已呈五五波的局面。

羅智強指出，目前民進黨有兩派意見，一個是停損派，因為現在社會關注那麼大，加上NCC聽證會是一個大失敗，很明顯看到射箭畫靶，非常不公正，所以停損派認為紅線踩不得，恐怕會有收手的狀況。

羅智強認為，但有另外一派是東廠派，認為頭過身就過，反正先把中天關了後，時間會讓人淡忘，但可以利用關閉中天，造成寒蟬效應，讓其他新聞台不敢發聲，所以寧可接受前面短期損害，也要讓他們可以壓制言論力量可以變更大。

文傳會主委王育敏也表示，海外僑胞因為疫情期間沒有辦法回到台灣有具體行動，但仍出錢出力，透過登公車廣告展現他們對新聞自由的關心。王育敏認為，此次中天換照案，是國內國外都關注的重大議題，請行政院長秉持保障台灣最高言論自由來處理中天的換照案。

(中時 )