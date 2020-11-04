補教名師高國華今被週刊報導帶濃妝妹回家過夜，疑似趁老婆陳子璇到大陸工作分隔兩地，暗自偷腥，引發外界熱議，事實上自他與10年前與陳子璇被爆高速公路喇舌、小三扶正後，高國華可謂風波不斷，他曾嘆有神祕力量讓他人生不順，事實上去年就有知名命理師透露到他家看風水，有發現異狀勸他們更動，直言「容易入邪」帶來厄運，但高國華夫妻似乎沒有處置。

高國華這些年屢爆風波，一度因炒股入獄，去年被抓包酒駕，還痛訴徒弟高偉疑養小鬼讓他招生不利，如今再爆趁妻不在帶辣妹回家，可謂處處不順遂，命理師廖美然去年就在《新聞挖挖哇》吐露，據今9年前曾到他位於和平東路的房子勘輿，而當時此屋已有新的女主人，就是陳子璇。

廖美然表示，高國華家裡裝潢典雅大方，但奇怪的是有2個佛堂，她認為這不太好，高國華當時解釋是受密宗老師指點而做的，說在佛堂擺礦泉水會變大悲水，可幫助他人，但廖美然看了覺得不對勁，委婉提醒：「這個佛像沒有開光點眼」，勸他不要安排兩個佛堂，「這樣很容易入邪，住家會有一個不好的運勢產生」。

廖美然看完風水、給了建議後，高國華表示會再去她辦公室請教，但廖美然事後輾轉從製作人的朋友那兒得知，高國華被老婆勸退，也真的沒再聯繫，應該是沒有聽從建議做調整，廖美然認為應是雙佛堂影響，導致他運勢不斷降低，連帶工作、事業都不順遂，如今連婚姻都恐出問題。

(中時新聞網)