近日有媒體報導，時力黨主席高鈺婷坐領月薪10萬，打破時力過去黨主席不支薪慣例，且不准黨工叫他「鈺婷」，要稱「主席」。高鈺婷在昨晚宣布請辭，今日召開記者會表示，在新任黨主席就任前，會維持原定工作行程，有關外界的指控和臆測，絕無相關情事。

高鈺婷指出，擔任黨主席2個多月以來，明確感受到黨內外對2022的選舉布局壓力越來越大，隨著各黨動作頻頻，時力在中央、地方，都面臨外界對選舉布局的詢問。

高鈺婷說，當初接任時就定位自己為任務型黨主席，目標是儘快著手黨務改革，透過建立各層級間直接的溝通管道、創造黨工職間對話的平台，讓時代力量可以在明確的機制下運作，並具備作戰能力。如今溝通機制已上軌道，因此選擇辭去黨主席，讓下任黨主席展開選舉布局。

有關外界質疑的坐領高薪以及情緒管理不佳，高鈺婷表示，這些不實指控和臆測不予回應，而黨職敘薪是當初在討論黨務革新時大家的共識。

但今日也傳出時力雲林縣議員廖郁賢指出，高鈺婷上任時說要解決人頭黨員問題，至今也沒做，高鈺婷所謂時力現在已經上軌道，自己根本沒感受到，這樣辭職是不負責任的行為，把黨員「莊孝維」。

(中時 )