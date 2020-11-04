全球新冠疫情再度升溫，被譽為「商品大王」的知名投資人羅傑斯（George Soros）再度警告，目前全球央行瘋狂印鈔來支撐市場，最終將導致災難，下一輪空頭熊市將是他此生所見最慘烈的一次。
MarketWatch報導，量子基金（Quantum Fund） 創辦人羅傑斯表示，當今全球都在大撒幣，一旦所有國家陷入債務危機，情況就非常不妙了。他說，歷史上曾爆發很多流行病，但從沒發生關閉過麥當勞、航空公司等情況。
「上周在莫斯科一場投資論壇還談到，為何全球一些掌權者，對新冠疫情採取行動，反而對全球經濟造成更大破壞。」羅傑斯坦言，這是他這輩子所見過最嚴重的危機。
他悲觀預測，下一輪的空頭熊市，將是78歲的他一生中最慘烈的一次。
據美國約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國新冠肺炎死亡人數超過23萬人，確診人數更達到910萬人，近日又出現單日確診衝破9.9萬例的歷史新高紀錄。
(中時新聞網)
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