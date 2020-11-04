韓國KOSPI早盤開高近20點後，多方試圖一舉站穩2370點關卡，但空方更是勝一籌，將指數一路往下拉，導致開盤1小時左右，KOSPI一度跌至平盤之下。之後，多空激烈拉鋸，大盤大部分時間都在平盤以上震盪。KOSPI指數暫為2358.31點，上漲15點，漲幅0.64%。

最新消息指出，韓國三星生物科技(Samsung Biologics)攜手中國大陸啟德醫藥科技，雙方達成策略聯盟協議，共同研發治療非小細胞肺癌，以及公認最難對付的三陰性乳癌。市場認為三星生物可藉此機會，為自己拿到一張加速進入中國大陸市場門票，往後對營運有大大加分效果。受到利多激勵，三星生物股價早盤亦一度大漲逾3%。

韓國第2大晶片製造商SK海力士(SK Hynix)表示，Q3淨利站上兆元大關，為1.07兆韓元，約9.5億美元，較去年同期遽增1.17倍。7到9月營業利益方面，年增值逼近2.8倍，高達1.29兆韓元，去年同期則為4726億韓元。至於營業收入更是高達8.12兆韓元，年增率18.9%。由於去年同期比較基期點太低，市場對SK海力士Q3獲利能力有雜音，故股價早盤未有更突出表現，僅小漲0.12%。

最新匯價，目前1美元可兌換1136.1韓元，韓元貶值2元。

(時報資訊)