工研院綜整國內外政經情勢，今(4)日發布2021年台灣製造業景氣展望預測結果，預測2021年製造業產值為19.68兆元，產值成長率為4.75%，金屬機電、資訊電子、化學工業、民生工業等製造業四大業別均正向成長，對明年景氣前景持審慎樂觀之態度。惟新型冠狀病毒肺炎疫情阻礙國際供應鏈運行，改變全球分工模式，工研院提醒，台灣應適應全球供應鏈重組及跨國分散式製造新趨勢，以智慧台灣價值，打造強韌產業生態鏈，成為全球的關鍵夥伴。

工研院IEKCQM預測團隊表示，隨著各國逐步解封、經濟活動陸續重啟，全球經濟自谷底逐步回溫、各國政府推動紓困與振興措施、新興科技應用持續擴展；輔以國內民間消費信心回升及廠商擴大投資等多重利多因素，可望挹注台灣製造業產值成長動能。惟受肺炎疫情影響，上半年大規模封鎖措施導致全球生產、消費、投資及貿易急遽萎縮影響猶存，經濟景氣仍未回復至疫前水準。隨著冬季即將來臨，肺炎疫情在多國已有再次復燃跡象，將是2021年全球經濟最大不確定性因素。此外，美國選後經濟與科技政策動向、及美中貿易與科技紛爭仍然未解，雙邊後續談判進展可能影響我業者產銷活動，應密切關注。

此外，不論美國大選結果如何，預期美中貿易和關鍵科技競爭仍將持續，台灣需善用台美產業與科研互補特性，推動雙邊產業策略性合作。美國國內對於「振興製造業」和掌握「先進科技(AI人工智慧、5G生物技術、先進材料等)」主導權具有高度共識。台灣是全球製造業的主要成員，在高階製造具有國際競爭優勢，可持續扮演全球供應鏈可信賴的合作夥伴。

(時報資訊)