文化部昨(3)日公布公視第7屆董監事候選名單，文化部長李永得今(4)日召開記者會指出，14位董事候選人及4位監事候選人的政治光譜上，「就我個人理解，3位是中間偏藍，4位是中間偏綠，其他則非常中性，以專業見長。考慮到政治多元聲音，我們相信候選人可以在董事會中理性溝通、論辯，成為充分反映台灣多元聲音的董事會。」

李永得表示，自己曾任公視總經理，也曾於媒體任職，深知過往大眾對於董事政治問題有點迴避，此回自己親列的名單中，就包含政治多元的聲音，「雖說是民進黨執政，我們負責提名，但中間偏藍還是有幾位。至於是誰，大家可以去認定，我也不會給誰做標籤。」他也指出，這些候選人，均絕對是能獨立思考的人。

李永得表示，此回列舉名單有4大原則，包含多元性、專業性、組織管理專長及未來性。容納不同聲音就是多元性的展現，包含性別、族群等，都是考量範圍。而專業性則考量候選人對新聞製播、公共媒體研究、媒體改革的專業，如名單所列之傳播領域人士都能貢獻學術經驗及實務經驗，協助公視發揮專業。

組織管理專長上，則列出智榮基金會董事長施振榮、義美食品股份有限公司董事長高志尚及智冠科技股份有限公司董事長王俊博，借重企業家經驗來協助公視合理變革。台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥、有「PTT創世神」之稱的台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾，則是考量未來媒體趨勢所邀請的董事候選人。

李永得表示，公視董監事是非常重要的職務，但這是義務職，沒有薪水、沒有辦公室、沒有權名利，此回候選人名單皆是他一一拜託，過程中也曾被拒絕，對所有候選人願意承擔職務，自己相當感謝，「提名他們，我也負有責任。在9日的審查會前，我會代表候選人拜訪審查委員，爭取審查委員支持，希望讓審議過程圓滿順利，讓公視走向新時代、新開始。」

外界先前盛傳中華文化總會副會長江春男已被府院內定為公視董事長，但此回董事候選人並無江春男。李永得表示，過往江春男就表明對公視董事毫無興趣，有興趣的是國際傳播平台。政府單位並無權力指定公視由誰來選董事長，全按《公視法》規定，由董監事互選，董事還沒完全產生，也不可能知道誰會是下一屆公視董事長。

公視第7屆董監事遴選將於11月9日上午召開審查會議，由立法院各黨團推舉的審查委員進行審查，包含民進黨團8位、國民黨團5位、民眾黨團及時代力量黨團各1位。詳細審查委員名單及公視第7屆董監事候選人名單如下。

●公視第7屆董事候選人：

智榮基金會董事長施振榮

義美食品股份有限公司董事長高志尚

智冠科技股份有限公司董事長王俊博

唐美雲歌仔戲團藝術總監暨團長唐美雲

世代文化創業群董事長周奕成

台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥

政治大學傳播學院廣電系副教授王亞維

台灣大學新聞研究所教授張錦華

政治大學傳播學院新聞系教授劉昌德

財信傳媒集團董事長謝金河

高雄師範大學客家文化研究所副教授洪馨蘭

東華大學民族語言與傳播學系教授孫嘉穗

台灣大學歷史學系教授陳翠蓮

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾

●公視第7屆監事候選人：

中國文化大學大眾傳播學系教授王毓莉

交通大學傳播與科技學系教授張玉佩

電影製片高文宏

上銀科技股份有限公司總經理蔡惠卿

●審查委員：

民主進步黨黨團 — 翁秀琪、蘇正平、張烽益、王勁力、黃世鑫、蔡茂寅、陳東升、蕭新煌

中國國民黨黨團 — 廖元豪、包正豪、鈕則勳、陳學聖、胡競英

台灣民眾黨黨團 — 謝啟明

時代力量黨團 — 羅世宏

(中時 )