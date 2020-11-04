美國大選結果即將出爐，分析師表示，無論是何人當選美國總統，黃金與金礦業者都將是贏家。

Coast Capital投資長瑞斯特（James Rasteh）3日（周二）接受CNBC訪問指出，不管由哪位候選人勝出，都會推出頗具規模的財政振興方案，「我們將印製數兆美元的鈔票，這些最終都會對黃金帶來極度正面的影響」。

瑞斯特提及，在供應方面，金礦業者現在必須投入更多資本尋找新的金礦脈，甚至就算找到，品質也大幅降低，「我們發現如今黃金的產量比以往減少許多」。

(工商 )