分析師：無論何人當選 黃金都是贏家 12:192020/11/04 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國大選結果即將出爐，分析師表示，無論是何人當選美國總統，黃金與金礦業者都將是贏家。 Coast Capital投資長瑞斯特（James Rasteh）3日（周二）接受CNBC訪問指出，不管由哪位候選人勝出，都會推出頗具規模的財政振興方案，「我們將印製數兆美元的鈔票，這些最終都會對黃金帶來極度正面的影響」。 瑞斯特提及，在供應方面，金礦業者現在必須投入更多資本尋找新的金礦脈，甚至就算找到，品質也大幅降低，「我們發現如今黃金的產量比以往減少許多」。 (工商 ) #黃金 #當選 #贏家 #金礦業 #斯特 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 經長有信心：不管哪黨執政 都會支持台灣 04:102020/11/04 財經焦點 親川民調專家：3大風向州 拜登奪1州就穩了 10:062020/11/04 國際 白宮若易主 科技戰也回不去 04:102020/11/04 財經焦點 股價指數期貨贏家專欄－生技期 短線恐仍有低點 04:102020/11/04 證券．權證 台股表態強彈 短期內勿追高 04:102020/11/04 財經焦點 楊蕙如「過度焦慮 」 喊：川普當選要開國家級流水席 10:402020/11/04 政治 美債有疑慮 橋水力薦中國債券 04:102020/11/04 全球財經 川普、拜登皆會強硬對中國！傅高義：差別在於「亂」與「不亂」 07:002020/11/04 政治 全大運拳擊報喜 姊妹花同日摘金 04:102020/11/04 運動天地 美股投資人押注拜登勝出 04:102020/11/04 財經要聞 財經熱門新聞 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 一場大災難引爆 羅傑斯警告：下次熊市此生最慘烈 - 財經 房市過熱 沈榮津歸因兩現象 - 財經 - 工商 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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