今年氣候異常，台灣多數地區水庫蓄水頻拉警報，為此經濟部及農委會無預警公告自10月15日對桃竹苗二期稻作區實施停灌，受影響農田約1.9萬公頃，受影響農民超過2.5萬人。許多農民憤慨表示，農業是台灣的根，農民拒絕一再被犧牲，更拒絕農委會一再用補償來給農民「摸頭」。

針對經濟部與農委會無預警停灌，苗栗灣寶農民、台灣農村陣線前理事長洪箱今(4)日號召農民到行政院開記者會表達抗議，高喊「缺水是天災，停灌是人禍，農民拒絕一再被犧牲」的訴求。

洪箱表示，面對氣候變遷日益頻繁的缺水現象，政府應該要有更積極、更全面的因應措施，不要一缺水就停灌，農業總是第一個被犧牲，還將此視為理所當然。

另外，此次桃竹苗水稻進入抽穗期才無預警宣布停灌，農委會為了平息農民的怒氣提高了停灌補償金，水稻每公頃補償14萬元號稱史上「最高」補償，彷彿只要補償金夠高，對農民及農產業就不會造成衝擊跟損害，這樣的心態實在很糟。

中台灣農用基地許文烽表示，這次停灌導致契作、自有品牌、自產自銷及友善、有機等農民無法收成，將使他們無農產品可交貨或銷售，後續可能造成違約、供銷中斷、品牌形象受損，甚至是品牌破產等問題。

結果農委會沒有設法維護農水農用，反而用補助來「摸頭」，農委會已經變成「農民安撫委員會」，農田水利署則是「農水轉用署」，真的是「很難過」「很生氣」。

竹北農民田守喜說，二期稻作只要再灌溉2次就能收成，稻子已經到了嘴唇上，結果政府一聲令下把水關得死死的，看著辛苦種的稻子大片枯死，農民情何以堪？這幾天就算下大雨稻子也救不活了。

記者會最後農民準備「農民共同聲明書」，要求行政院提高氣候變遷的治理層級，行政院經濟能源農業處副處長林煌喬現身接過聲明書，表示會和蘇揆報告，相關部會也會給農民一個交代。

洪箱遞交農民共同聲明書。（李柏澔攝）

(中時 )