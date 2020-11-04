台南長榮大學馬籍女大生於上月慘遭擄殺，消息引發各界譁然，而涉嫌殺害的梁姓凶嫌，遭逮捕後，多次說詞反覆，起初，他否認有性侵殺人，直至法醫提出驗屍報告「下體有傷」，才不得不承認犯行，並稱伴屍19小時後才棄屍，對此，高大成日前提出專業見解打臉凶嫌；而昨晚他又提出關鍵點，直言梁育誌一開始就有殺意。

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高大成於昨晚撥出的《新聞挖挖挖》節目中表示，梁育誌第一時間聲稱是「不小心弄死的」，高大成直言「怎麼可能不小心？這絕對故意的。」光聽這句話就知道他在說謊，他認為以童軍繩勒住脖子，至少會昏倒，一般來說這個年輕人，20歲你把她勒昏後，你若是不再繼續勒，她會再次醒來，所以表示他是勒到完全死亡，這就有殺意。

涉嫌殺害棄屍馬國女大生的凶嫌梁育誌，落網後被帶進歸仁分局時一度腳軟。（資料照／記者曹婷婷攝影）

高大成進一步指出，這跟一般不太一樣，你要把人家強姦，先要把人弄昏，才會進行猥褻，這只是一個目的。他坦言，並不清楚梁育誌殺人的動機，但卻把她勒到完全死亡，這就有殺意了。凶嫌也曾想利用「過失致死、傷害致死」逃避刑責，高大成認為他就是有殺人意圖，並且在到案前，已和律師、父母徵詢該用何說詞來減緩罪刑。

究竟梁育誌會不會被判死刑？律師馬在勤透露，假設是性侵、殺人又強盜，正常來說最低就是無期徒刑及死刑兩種，但若是殺人後再去姦屍，很可能會有10年以上的刑度，但梁育誌並無重大前科，且一只有一條人命，以目前的司法體系來講，我認為無期的機率比較高，而他也認為，我覺得法官會審酌很多的抗辯事由，來去做死刑上做考量。

(中時新聞網)