安坑輕軌預計2021年完工、2022年通車，新北市捷運局長李政安4日在市政會議指出，安坑輕軌公共藝術將以「火金姑」為主軸，其中K9（十四張站）因與環狀線轉乘，除有David Gerstein所創作的《飛翔安坑》配置於車站內部，蝴蝶裝置呼應新店和美山蝴蝶廊道的生物特色，屋頂設置《螢火蟲回家的路》共有1000顆微型風力發電器，夜晚螢火點點，展現在地特色。

新北市捷運局指出，安坑輕軌公共藝術以「火金姑」為發想主軸，以《舞動安坑》作為整體路網串聯主題，創造詩意、思考性的空間，以公共藝術作品點亮K9站(十四張站)、K8站(新和國小站)及K2站(玫瑰中國城站)。

K9站將David Gerstein所創作的《飛翔安坑》配置於車站內部，蝴蝶呼應新店和美山蝴蝶廊道的生物特色，將台灣原生種蝴蝶配置呈現的飛翔交織的趣味，凸顯月台空間光影變化與開闊度。

K9站屋頂也將設置《螢火蟲回家的路》共有1000顆微型風力發電器，展現螢火點點，以火金姑與蝴蝶相呼應，帶動在地特色及自然風貌相結合。

捷運局說，未來除設置具體的公共藝術品外，另將以「彩色繪本」串聯起站至機廠的整段旅程，達到整體故事性強化全線車站與公共藝術間的結合。

新北市長侯友宜在市政會議指出，安坑輕軌是串聯安坑與新店市中心很重要的一條線，從過去新北捷運公司經營淡海輕軌經驗來看，經營一條捷運從不會是以營利為最主要目的，一開始相信一定會虧錢。

不過侯友宜說，淡海輕軌與安坑輕軌有截然不同的環境，如何吸引不是通勤、通學族到安坑，考驗市府開發周邊觀光休閒的重要性，包括文化力、產業力、藝術與生態等等，都要先行規畫。

侯友宜說，除安坑輕軌，接下來還有八里輕軌、五泰輕軌與深坑輕軌，新北將會成為全國最多輕軌的地方，很多國車國造的經驗也能分享給其他縣市，就像當初淡海輕軌請來高雄輕軌協助營運，以後新北的經驗，也能輸出到其他縣市。

安坑輕軌K2站公共藝術模擬圖。（新北市捷運局提供／葉德正新北傳真）

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