第二波新冠肺炎疫情在歐美造成嚴重衝擊，隨著冬季來臨、經濟的負擔加劇，各方對防疫提出了不一樣的看法，有人認為應讓低風險族群自然感染，採取「重點防疫」來達到群體免疫，也有人主張社區封鎖、邊境管制等社交距離措施。前者為大巴靈頓宣言，後者則是雪約翰誓言。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，世界各國面對新冠肺炎大流行之時，皆在不同程度上採取邊境管制、社區封鎖或居家限制令等社交距離措施，這些措施衍生出對教育、商業經濟活動、藝文活動等產生巨大的衝擊，影響社會大眾心理健康、生體健康。

有鑑於此，哈佛大學教授Martin Kulldorf、牛津大學教授Sunetra Gupta、史丹佛大學教授Jay Bhattacharya教授提出大巴靈頓宣言，採取重點防疫，讓低風險族群維持正常生活，並針對高風險族群如長者採取社交距離措施，包括居家管制、限制到公眾場所等，學校、餐廳、藝術文化活動都應該正常開放。

大巴靈頓宣言的目的是藉由低風險族群的自然感染達到族群免疫的效果，同時避免高風險族群染疫，促進解封及經濟復甦。10月初到中旬已經有近65萬人簽署，包含60萬民眾、11萬的醫療與公衛學者、3萬多名醫療人員。

然而，有些學者卻不贊同大巴靈頓宣言，多名學者在10月12日發表John Snow 備忘錄（雪約翰誓言），並於10月14 日發布於國際知名學術期刊《刺胳針》。這些學者認為，大巴靈頓選單固然可達到群體免疫，但中間卻會造成多人死亡，犧牲許多人命，也可能佔用大量醫療資源，影響照顧量能，且即便自然感染，這些民眾也可能重複感染。與此同時，也無法控制疾病不會傳入高風險族群。

支持雪約翰誓言的學者認為，在疫苗與藥物治療發展尚未成熟的情況下，新冠肺炎患者仍面臨相當程度的健康與生命的威脅，因此社區封鎖與邊境管制等社交距離措施是當前不可避免的防疫手段。此一備忘錄目前已得到19個組織的支持以及超過4200名專業人員的連署。

陳秀熙表示，不論是大巴靈頓宣言或雪約翰誓言，2派想要追求的都是經濟復甦、避免致死性的感染。他認為政府、金融、社區三方面需要合作，維持戴口罩、勤洗手、社交距離等措施，讓流行盡快結束，撐到到疫苗問世，才是結束兩派紛爭的解方。

(中時 )