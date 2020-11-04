叫我第一名！王品集團今日發表數位轉型成果，自今年2月1日推出全新「王品瘋美食」App，只用269天，就在10月26日突破100萬名會員，創下餐飲App會員最多、100萬名最快達標紀錄，也是餐飲業App會員成長最快的紀錄，並期望在三年內衝破300萬人，成為台灣「最大的餐廳會員平台」。

看好行動通訊商機，王品2012年推出第一代「瘋美食」App，6年募集131萬名會員，隨著行動載具進步，第一代「瘋美食」App無法滿足顧客需求，王品集團決定打掉重練，2019年Q2 董事長陳正輝拍板定案數位轉型計畫，將以3年投入2億元預算，打造全新「王品瘋美食」App，期望2021年達200萬、2022年320萬。

「王品瘋美食」App前期的系統建置費約1,000萬元，主要配合王品集團的服務特性，增添許多功能，而未來兩年的維護費約300萬元。過去9個月推廣投資，包含行銷活動、會員優惠、累點回饋…總共4,700萬元，第一期總投資金額約6,000萬元，100萬會員數快速達標，顯示「王品瘋美食」App成效良好。

王品集團經營理念第一條「客人是恩人」，如何『滿足顧客體驗』，是數位轉型的核心思考，「王品瘋美食」App讓會員一次滿足找美食、訂位、付款方便、優惠）四大需求，堪稱餐飲史上最有感的數位轉型，也是App會員快速成長的關鍵。

王品強調，「王品瘋美食」是餐飲業優惠最多的App，王品會員3％點數，加上八家合作銀行提供2％~4％的回饋點數，消費者最高能獲得7％點數回饋，每一點折抵1元，在王品集團21個品牌、275家餐廳使用，是目前回饋最高、品類最廣、門店數最多的餐飲業App。對8家合作銀行，王品集團每年逾2300萬用餐人次，是與消費者最有效的溝通管道，未來還可以擴大異業「換粉」，共創三贏局面。

王品邁向「台灣最大的餐廳會員平台」，長遠目標更希望打造「王品生態圈」，除了近期將帶入「王品嚴選」的零售服務系統，將顧客體驗從餐廳延伸到家廳餐桌、辦公桌，也積極尋求在食、衣、住、行、育、樂、零售業…各種民生項目的合作夥伴，希望「王品瘋美食」App成為會員手機裡的生活好朋友。

(中時 )