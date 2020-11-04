對房市過熱，行政院副院長沈榮津4日在工商早餐會中指出，主要是台商回台投資設廠及住房需求增加，還有市場利息低，資金充裕。但是，政府為抑制投機炒房，內政部已進行聯合稽查，國發會也邀請相關部會盤點穩定房巿政策工 具，研商因應對策，以健全房市。

工商協進會4日5召開今年度首次「工商早餐會」，沈榮津在致詞時指出，由於台灣紓困振興及時到位，政府及國人共同努力，投資台灣三大方案成績亮眼，截至10月30日，投資總金額達到1兆1,339億元，投資家數707家，創造就業95,000人。

沈榮津說，第3季出口值達900億美元，創歷年單季最高。還有Google在台設置第三座資料中心，微軟也要在台灣發展雲端研發中心。今年上半年經濟成長率0.78％，亞洲四小龍唯一正成長，第三季經濟成長率更高達3.33％，創下逾2年新高。

他還說，零售業營業額在7月終止連續5個月負成長後，8、9月創歷年同月新高。餐飲業營業額9月份也創下歷年同月新高。

而廠商關切的台幣匯率，沈榮津指出，新台幣匯率維持動態穩定，到10月底，新台幣對美元匯率維持動態穩定，波動率為2.71％，小於新加坡幣、歐元、日圓及韓元，有利進、出口廠商經營及吸引外資來臺長期投資。

他也同時透露，中央流行疫情指揮中心研擬開放「經濟泡泡」，放寬商務人士來臺，將可促進產業發展、經濟活絡，經濟部持續與指揮中心討論，朝居家檢疫天數縮短來思考。

(工商 )