時令步入立冬，搶冬秋茶飲商機，連鎖茶飲康青龍推出全新「茶蘊相思」系列，標榜採用醇厚鮮奶茶，搭配高人氣蜜製芋圓、香軟紅豆和Q彈粉粿，強調以幸福醇香滋味與多層次口感攻占市場。

康青龍「茶蘊相思」季節限定推出「紅豆芋圓鮮奶茶」、「紅豆粉粿鮮奶茶」與「紅豆鮮奶茶」，以香醇爽口的鮮奶茶為基底，搭上精心燉煮的紅豆，和特製迷你蜜製芋圓、最具台灣味的粉粿，營造Q彈嚼勁，號稱每口都能感受濃韻鮮奶茶香氣，三款全新美味自11月4日起全台門市開賣。

康青龍以茶為本「茶蘊相思」鮮奶茶濃醇飄香強調感受自然茶香的細膩本味，康青龍「茶蘊相思」選擇以醇厚香氣的大吉嶺紅茶為基底，與鮮奶交織出濃郁爽口的絲滑韻味，搭配其他獨家特製配料完美詮釋茶香滋味。

康青龍全新「茶蘊相思」系列以鮮奶茶打底外，特別挑選年熱銷40萬杯茉莉奶綠芋圓中的人氣小芋圓，躍升成新品亮點。康青龍特製小芋圓採用在地大甲芋頭、台中沙鹿地瓜新鮮製作，先蒸至鬆軟生香，再製作成一顆顆飽滿芋圓，透過門市當日現煮後以蜂蜜蜜製入味，每顆包含微細顆粒、咬開散發芋頭與地瓜的清甜香氣！另搭配嚴選紅豆，慢燉熬煮後保留些許顆粒增加口感，打造出特有細緻口感；而復刻台灣古早味的粉粿，搭配醇厚紅豆鮮奶茶，更傳遞出令人懷念的幸福滋味。

(工商 )