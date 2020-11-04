進入冬季天氣轉涼，民眾對天然氣瓦斯的用量也大幅提升，北市近年傳出多起假冒安檢人員，持「假冒的通知單」進入民眾家中進行檢驗，並遊說更換零件保平安的案例，殊不知在更換完畢後，才發現報價高昂，不少民眾傻傻中計、慘賠了一大筆冤枉錢。

北市產業局長林崇傑4日指出，每2年瓦斯公司會到府檢查家庭用戶的管線及設備，但絕對不會現場收費，任何維修費用將併入下期帳單統一收取，此外，若家中長輩獨自在家或在安檢當日不方便，也可電洽各執行單位的服務專線，來電要求什麼時候再來定檢，安檢人員將配合安排。

大台北瓦斯公司指出，日前有民眾反映，市面上出現假冒的定檢通知書，除了寫維修將現場收現金，還盜用北市四家瓦斯公司的名義，哄騙消費者放下心防、配合安檢，更有民眾發現，在應標示瓦斯公司圖案的位置，也以工程行印鑑來調包，嚴重混淆民眾視聽。

大台北瓦斯公司說，根據天然事業法，正牌的通知書在五天前就會寄到住家，並載明受檢用戶的全名及地址，派遣來的定檢員名字及手機，也都會清楚備註，另外，安檢人員到府檢查時，一定會穿著制服、配戴服務證，若民眾仍有疑慮，可撥打電話查證，避免遭到不肖人士詐騙。

此外，產發局指出，地震有可能造成瓦斯管線破裂、漏氣，若未注意恐將造成嚴重災情，近年「微電腦瓦斯表」裝載了遮斷功能，除感應到地震、漏氣會自行發揮外，使用太久也會啟動超時遮斷，徹底保障居家安全，產業局呼籲市民，除了定期檢查管線，保持良好的通風也是維護用氣安全必備條件，期盼大家提高警覺，避免意外事故發生。

北市產業局指出，每2年瓦斯公司會到府檢查家庭用戶的管線及設備，但絕對不會現場收費，任何維修費用將併入下期帳單統一收取。（吳康瑋攝）

(中時 )