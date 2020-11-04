台中市豐樂雕塑公園是藝術兼民眾休憩好地方，後將原本兒童遊樂設施改為跑酷場地，讓附近居民惋惜原小孩遊樂地方消失。市議員朱暖英4日為民請命，建議市府應讓各活動場地適地適用；建設局陳大田表示，將跟運動局研議來遷移至適當的場域。

朱暖英表示，兩年前林市府團隊為了想凸顯差異性，思慮不周的強硬設置跑酷場地在豐樂雕塑文藝主題公園，卻忽略跑酷運動硬體設施的基本安全性，與需要專業教練教導使用的原則；設置在重新整理的兒童設施旁，讓兒童不免好奇的前往使用，導致常態的意外發生，轄區里長、民意代表即常有民眾前來陳情與建議。

朱暖英說，建於1994年佔地6.4公頃的豐樂雕塑公園，起初設置的主要立意，是為展示台中市歷年雕塑展演的創作，以及知名雕塑家的傑出作品；希望在雕塑園區，分享這些文化財產，吸引民眾前往欣賞打開藝術視野。除了雕塑品設置，也規劃了步道、植栽以及水景，讓豐樂公園成為全台灣屈指可數，兼具戶外休憩與文藝功能的主題公園，26年來是當地居民與台中市民喜愛的主題公園。

朱暖英說，跑酷被歸類為極限運動，除不只是對身體有利，在練習時也要非常專注，應該要回歸專業場地，並有安全管理，不應該存在於普遍的人文公園內，淪落成另一個公園管理上的孤兒；對於跑酷運動愛好者與想體驗跑酷活動的朋友來說，實在不是個好消息。

朱暖英要求市府應該讓各個活動場地適地適用，豐樂雕塑公園擴大兒童設施範圍，並做好安全管理;跑酷極限運動場地應回歸專業場域，請運動局尋找專用場地，並擁有安全管理。建設局陳大田局長則表示針對豐樂雕塑公園內跑酷場地會請保全人員來加強管理，也會跟運動局研議來遷移至適當的場域。

(中時 )