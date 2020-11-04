美國內華達州執法單位表示，漢德森（Henderson）於大選日當天上午發生涉及警方的槍擊事件，造成4人喪生。

紐約時報報導，警方在今天上午11時左右接獲疑似槍擊報案，地點在拉斯維加斯（Las Vegas）東南約16英里的漢德森一處公寓複合大樓。

警察到場時發現兩人中槍，且「嫌犯疑似就在附近一輛車內」。員警試圖與此人接觸時，「引發涉及員警的槍擊事件」。

美國今天舉行總統大選，由共和黨籍現任總統川普對上民主黨挑戰者拜登。

(中央社)