美大選日當天爆槍戰 內華達州4死 12:482020/11/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國內華達州執法單位表示，漢德森（Henderson）於大選日當天上午發生涉及警方的槍擊事件，造成4人喪生。 紐約時報報導，警方在今天上午11時左右接獲疑似槍擊報案，地點在拉斯維加斯（Las Vegas）東南約16英里的漢德森一處公寓複合大樓。 警察到場時發現兩人中槍，且「嫌犯疑似就在附近一輛車內」。員警試圖與此人接觸時，「引發涉及員警的槍擊事件」。 美國今天舉行總統大選，由共和黨籍現任總統川普對上民主黨挑戰者拜登。 (中央社) #槍擊 #大選 #員警 #警方 #今天 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大選前避險 金融業Q3減碼美國 04:102020/11/04 金融．稅務 美元拉升 人民幣離岸價急挫逾700個基點 11:002020/11/04 財經 維也納槍擊案釀4死 共犯仍在逃 04:102020/11/04 兩岸要聞 美大選結果未出 「這」國央行動作搶先行 12:142020/11/04 財經 川普聲稱大勝 將發表全國演說 11:182020/11/04 國際 美大選 嚴德發：目前國軍戰備狀況屬低度風險 14:022020/11/04 政治 美大選投票日 新振興方案將至 美股3大指數收高 道瓊大漲554點 05:562020/11/04 財經 拜登稱將贏得大選 要選民耐心等待 13:532020/11/04 國際 美大選後 台陸股市有看頭 04:102020/11/04 投資理財 美國大選最快今晚揭曉 川普稱將再次締造歷史 拜登嗆他該打包回家了 04:102020/11/04 國際大事 國際熱門新聞 影》川普要求下令停止計票 要最高法院主持公道 - 美大選 （不斷更新）美大選 拜登贏得238票 川普拿下德州213票猛追 - 國際 拜登稱將贏得大選 要選民耐心等待 - 國際 川普聲稱大勝 將發表全國演說 - 國際 親川民調專家：3大風向州 拜登奪1州就穩了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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