遊客車輛停富岡 油管電線全被剪 12:362020/11/04 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 10月也發生台東民眾將車輛停在富岡漁港，從綠島回來後車輛被刮、門也被撬開，財物受到損失。（陳姓民眾提供／蔡旻妤台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 10月也發生台東民眾將車輛停在富岡漁港，從綠島回來後車輛被刮、門也被撬開，財物受到損失。（陳姓民眾提供／蔡旻妤台東傳真） 10月也發生台東民眾將車輛停在富岡漁港，從綠島回來後車輛被刮、門也被撬開，財物受到損失。（陳姓民眾提供／蔡旻妤台東傳真） 有民眾4日上網爆料，他在10月31日驅車前往富岡停放，因為要搭船到綠島，一行人總共6台車，到了富岡漁港遇到許多停車業者向他推銷，他選擇價格尚屬合理的，一天150元的收費停車。 一行人其中有3台是新車，就選擇收費停車，另外3台舊車則停在公有停車格，未料他11月2日回到富岡漁港，一看臉都綠了，舊車2台外觀被刮、1台油管所有電缐全部都被剪掉，他發文呼籲其他遊客到了富岡漁港停車要注意，也希望不要再有下一個受害者。 (中時 ) #油管 #電線 #富岡漁港 #停車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 隋棠被兒吼理智線斷 情緒失控大罵全被監視器拍下 10:372020/11/04 娛樂 經國國中校門 年底打通分隔島供通行 19:292020/11/03 生活 愛車後座被毛孩抓爛 主人心一橫打造「金屬寶座」網全跪了 15:302020/11/03 萌寵 鵬琉線鹽琉線 班次少難吸客 04:102020/11/03 地方新聞 守護學童行的安全 海山警宣導行人交通安全觀念 15:442020/11/03 社會 西藏裝甲兵集訓 15式坦克現身 04:102020/11/03 焦點新聞 天后激吻新歡2／帶男友一同喝咖啡 梁靜茹讓朋友鑑定新戀情 07:202020/11/04 娛樂 北市最大待轉格 塞40機車超狂 04:102020/11/03 地方新聞 新北校園可停車 釋出280車位 04:102020/11/04 地方新聞 醉得太離譜 男酒駕違停被盤查竟騎警車逃 12:362020/11/03 社會 社會熱門新聞 前空姐郭芷嫣提告求復職 長榮律師：不可能讓她回來 - 社會 官兵變家僕1／後指部少將參謀長派下屬接送妻兒 士官兵淪長工 - 社會 成魔之路1／啃老男連線上遊戲都沒成就 「一定要成功」勒殺長榮女大生 - 社會 小S老公聯合股東下架董事長 明道經紀人提告反擊勝訴 - 社會 人妻勾搭小王摩鐵床戰 隔日爽嗲：下次可以不要玩屁股嗎？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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