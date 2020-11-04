10月也發生台東民眾將車輛停在富岡漁港，從綠島回來後車輛被刮、門也被撬開，財物受到損失。（陳姓民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

10月也發生台東民眾將車輛停在富岡漁港，從綠島回來後車輛被刮、門也被撬開，財物受到損失。（陳姓民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

有民眾4日上網爆料，他在10月31日驅車前往富岡停放，因為要搭船到綠島，一行人總共6台車，到了富岡漁港遇到許多停車業者向他推銷，他選擇價格尚屬合理的，一天150元的收費停車。

一行人其中有3台是新車，就選擇收費停車，另外3台舊車則停在公有停車格，未料他11月2日回到富岡漁港，一看臉都綠了，舊車2台外觀被刮、1台油管所有電缐全部都被剪掉，他發文呼籲其他遊客到了富岡漁港停車要注意，也希望不要再有下一個受害者。

(中時 )