日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)周三表示，美國和歐洲新冠肺炎疫情再起，對國外經濟展望表示擔憂。

黑田在與中日本和名古屋企業領導人的線上會議中指出，對經濟和物價的前景充滿高度的不確定性，有下行的風險。

「新冠病毒在全球的傳播沒有減緩，包括歐洲和美國，歐洲國家已經加緊公共衛生措施」，黑田表示，「在這種情形下，新冠疫情的結果以及它們對國內和國外的經濟影響程度都還是高度地不明確」。

黑田並表示，希望匯率能穩定地波動，以反映經濟基本面。央行將密切注意全球和經濟市場發展，包括美國總統大選後的發展。

黑田並指出，中美貿易情勢還未對全球經濟造成影響，但是如果貿易緊張升高可能影響全球經濟。

黑田表示，匯市穩定非常重要，匯市目前比較平穩，央行不直接負責維持匯市穩定，但將與金融管理部門密切合作，以支持匯市穩定。

另外日本央行周三公布九月份政策會議紀要。部分成員表示，關於如何處理新冠傳染病散播以及經濟前景充滿不確定情形，央行應該進行更深入的審視。

成員一致認為，新冠疫情的後果以及對國內外經濟的衝擊，極度地維持在高度不確定。應檢視應對疫情處理方式。

一成員指出，日本央行有必要重新考量其達成2%通膨目標的策略，目標在疫情期間已經變得越來越不可能。

一名委員指出應支持民間產業的改革，因為中小企業對推動通膨達成2%目標至為重要。

會議紀錄並顯示支持央行與政府同步，在12月實施寬鬆，政府也可能在12月推出額外財政刺激。一成員指出，央行需確保寬鬆政策的可持續性，包括審視其負面影響。

(時報資訊)